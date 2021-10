Trailers são alvo de arrastão no centro de Adamantina; foram levadas mercadorias e dinheiro

Um conjunto de trailers de lanches e um que comercializa confecções, todos nas proximidades da via férrea, centro de Adamantina, foi alvo de arrastão na madrugada desta terça-feira (19). Os dispositivos estão localizados no pátio da livre e outros na Rua Josefina Dall´Antônia Tiveron, ao longo da Praça Basílio Colombo Marini/proximidades do pontilhão da Rua Joaquim Nabuco, sendo um deles na altura da Rua Nove de Julho.

A reportagem esteve no local pela manhã e constatou arrombamento e tentativas. No pátio da feira livre houve relatos de proprietários informando o furto de mercadorias utilizadas na produção de lanches, além de bebidas. A proprietária de um deles disse que foram levados carnes e bebidas. A porta metálica foi encontrada caída ao chão.



Houve também o arrombamento de um trailer vazio, danos na instalação elétrica de outro dispositivo e tentativas de violações. Um trailer que comercializa roupas e outros dois verificados tiveram danos com a tentativa de arrombamento.

Na altura da Rua Josefina Dall´Antônia Tiveron também houve arrombamento. Em um deles, segundo o proprietário, foram levados bebida e dinheiro. Situação semelhante ocorreu também em outro trailer, de onde foram levados laticínios usados para produção de lanches, e dinheiro.

A ação criminosa deixa duplo prejuízo material para o conserto dos danos e reposição dos produtos levados, sem contar o prejuízo emocional, o que amplia a insegurança dos proprietários.





Também foi apurado que não é a primeira vez que isso ocorre nos trailers, nessa região. A ação tem se repetido e se acentuou neste ano. Foi a primeira vez que a ação criminosa foi nessas proporções. A Polícia Militar foi acionada.