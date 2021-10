Prefeito participa de reuniões em Brasília destinada a captação de recursos

Com o objetivo de captar novos recursos para o município, o prefeito Márcio Cardim, a secretária de gabinete, Luciana Pereira e a diretora de gabinete, Claudia Puerta Mariano participam de uma série de reuniões com ministros, senadores e deputados federais em Brasília.

Dentre as atividades previstas na agenda, ontem (18), foi realizado um encontro no Palácio do Planalto que contou com a participação de mais de 30 prefeitos do Oeste Paulista, organizado pelo prefeito de Presidente Prudente e presidente da Unipontal, Ed Thomas.

O encontro contou com a presença de Flávio Giussani, secretário especial da Secretaria do Governo Federal e, ainda, Flavia Arruda, ministra da secretaria de governo.

Na oportunidade, os participantes tiveram respondidas dúvidas sobre os convênios que estão em andamento entre o município e o governo federal, foram recebidas as demandas de pedidos de recursos para 2022 e, ainda, foi apresentado o Programa Guia do Novo Prefeito + Brasil.

“Aproveitamos a oportunidade e entregamos nossos pleitos. Solicitamos o repasse de R$825 mil para implantação de uma ciclovia e dois milhões para continuarmos aplicando em melhoria da infraestrutura urbana”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Agenda

Para hoje (19), está prevista uma reunião na Secretaria Nacional de Habitação e um encontro com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para o período da tarde, serão realizadas visitas aos gabinetes dos deputados federais.

Para amanhã (20), os membros do poder executivo de Adamantina participarão de um encontro com o deputado federal Fausto Pinato e de uma reunião com o ministro da cidadania João Roma e o deputado federal, Gilberto Nascimento. No período da tarde, novas visitas serão feitas aos gabinetes dos deputados federais.