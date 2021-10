Homem descumpre medida protetiva, invade casa da ex-companheira e acaba preso em flagrante

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou na casa da vítima, uma mulher de 50 anos, ela contou que seu ex-companheiro teria arrombado a porta da cozinha e entrado na casa, mas que possuía contra ele uma medida protetiva e que ele não podia estar ali. A polícia foi chamada pelos vizinhos da vítima.

A mulher autorizou a entrada dos policiais no imóvel e quando o homem abriu a porta da sala, estava com um facão na mão. Depois de alguns minutos de conversa com a polícia, o homem soltou o objeto e se rendeu.