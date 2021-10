UniFAI abre vagas em concurso público para docentes de quatro disciplinas de Medicina

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) publicou neste sábado, 16, edital de concurso público a fim de contratar docentes para quatro disciplinas (Dermatologia; Patologia Clínica; Patologia Especial; e Semiologia em Neurologia) do curso de Medicina.

As inscrições seguem abertas até o dia 29 de novembro e deverão ser realizadas por disciplina exclusivamente pelo hotsite www.unifai.com.br/concursos. O valor da taxa é de R$ 200.

Para dar aula na disciplina de Dermatologia, o candidato precisa possuir graduação em Medicina e título de mestre ou doutor em Dermatologia. Para Patologia Clínica, o interessado deve ser graduado em Medicina e possuir título de mestre ou doutor.

No caso de Patologia Especial, o pretendente à vaga deve ter graduação em Medicina ou Ciências Biológicas e título de mestre ou doutor em área afim. Já para a disciplina de Semiologia em Neurologia, o candidato precisa ser graduado Medicina e possuir titulação de mestre ou doutor em Neurologia ou Neurocirurgia.

A contratação seguirá as normas especificadas na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Segundo o edital, o salário será fixado por hora-aula, conforme Plano de Carreira, cujos valores são de R$ 37,92 para professor P-I (certificado de especialização Lato sensu), R$ 46,34 para professor P-II (diploma de mestrado) e R$ 69,48 para professor P-III (diploma de doutor).



A grade horária das aulas a serem ministradas serão fixadas pela Pró-Reitoria de Ensino, de acordo com as diretrizes curriculares e aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP).

As provas

O concurso será dividido em duas fases, sendo a primeira composta por provas escrita e didática, ambas presenciais e, a segunda, por prova de títulos.

A prova escrita, com nota equivalente de zero a 100 e prevista para o dia 14 de dezembro a partir das 9 horas no Câmpus I, será em forma de redação e versará sobre um tema sorteado, com duração máxima de duas horas. Os candidatos receberão uma folha de rascunho e outra definitiva com 40 linhas.





A prova didática e entrega do Currículo Lattes, a ser realizada em 15 ou 16 de dezembro e também com nota equivalente de zero a 100, consistirá em forma de aula teórica simulada em nível de graduação, com duração de no mínimo 30 e no máximo 40 minutos sobre o mesmo tema sorteado para a prova escrita para a disciplina que o candidato se inscreveu.

Será sorteado um único tema para cada disciplina, com 24 horas de antecedência do início das provas didáticas. Portanto, todos os candidatos da disciplina realizarão a prova didática sobre o mesmo tema.

Já a prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada pela Pró-Reitoria de Ensino, Coordenação Pedagógica e chefias de Departamentos, suportada pela Procuradoria Jurídica da UniFAI. Serão avaliados nessa fase apenas os candidatos aprovados na primeira fase e que tenham entregado os documentos no dia da prova didática.

Na prova de títulos serão analisadas a formação acadêmica, as atividades didáticas e/ou ensino e a produção científica, cuja nota poderá ser de zero a 100.



A classificação preliminar será publicada na imprensa local e no Portal da UniFAI (www.unifai.com.br) no dia 5 de janeiro de 2022. A classificação final e sua homologação serão conhecidas em 13 de janeiro.