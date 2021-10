Rotary Club destina R$ 9 mil da Feijoada Beneficente para Lar das Meninas

O Rotary Club de Adamantina promoveu no mês de agosto, a tradicional Feijoada Beneficente, sendo mais ação em prol da comunidade adamantinense.

Com o resultado financeiro da 8ª edição da Feijoada Beneficente foi beneficiada o Lar Cristão de Meninas, que recebeu um cheque no valor de R$ 9 mil que ajudará na manutenção do atendimento daquela importante entidade. O total arrecadado pela promoção foi de R$ 12.532.

De acordo com o Rotary Club com o resultado financeiro ainda foram destinados R$ 2.050 para Casa da Amizade, R$ 1.372 para Interact e R$ 110 para o Rotaract.

A ação foi comandada pelo presidente do Rotary Club de Adamantina, Vagner Belo contando com o apoio dos rotarianos e voluntários.