Mulher é presa em flagrante suspeita de aplicar golpes usando PIX em estabelecimentos

Ainda na quarta-feira (13), a mesma mulher novamente fez um novo contato na loja do comerciante tentando efetuar a prática da fraude.

Os militares realizaram patrulhamento pelas proximidades da residência da suspeita, na Vila Barros, e a surpreenderam no momento em que recebia as mercadorias.

Ao ser abordada e questionada sobre os fatos, a mulher confessou a prática dos golpes e explicou como procedia. Segundo a suspeita, era feito um contato via aplicativo de mensagens e posteriormente o envio de um comprovante de pagamento pelo PIX adulterado por ela mesma. A mulher ainda indicou mais produtos adquiridos nas últimas semanas no comércio local com a mesma prática.

Com essas informações, a PM entrou em contato com quatro vítimas identificadas até o momento e todas reconheceram a suspeita como autora dos golpes.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça, ainda conforme a polícia. A PM não conseguiu apurar o valor dos prejuízos das vítimas.

Foram apreendidos um celular e diversos objetos, entre roupas, calçados e brinquedos.

Dicas de segurança

A Polícia Militar dá as seguintes orientações que podem ajudar a evitar crimes: