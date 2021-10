Retoma SP: Desenvolve SP oferece crédito para empresários

O Desenvolve SP, banco do Governo do Estado, oferece linhas de crédito para capital de giro para impulsionar a retomada da economia, auxiliando micro, pequenas e médias empresas com despesas operacionais. Com taxas reduzidas e prazos de até cinco anos para pagar, o financiamento garante fôlego ao caixa e facilita o dia a dia dos negócios.

A instituição participa dos eventos Retoma SP, roadshow da retomada da economia que passará por todas as regiões de São Paulo. O Desenvolve SP já esteve em Campinas, Presidente Prudente, São Carlos, Franca e São José dos Campos, e estará nos próximos eventos em Ribeirão Preto, Bauru, Marília, Baixada Santista, Sorocaba, São José do Rio Preto, Itapeva, Vale do Ribeira e região metropolitana de São Paulo.

Os encontros, dirigidos a empresários, gestores municipais, representantes de entidades e comerciantes, têm como objetivo apresentar os diversos serviços oferecidos pelos órgãos do governo estadual para acelerar a economia paulista.

Crédito para capital de giro

Por meio das linhas de capital de giro, empreendedores podem solicitar crédito para recomposição de estoques, pagamento de funcionários e fornecedores, compra de insumos e matéria-prima e outras necessidades. A modalidade impulsiona os negócios, garantindo o equilíbrio do caixa e acesso a recursos que asseguram o fluxo operacional das empresas.

A solicitação de crédito é 100% online, realizada diretamente no site www.desenvolvesp.com.br. Para auxiliar os empreendedores com a apresentação de garantias, o banco oferece a opção do Fundo de Aval – FDA, fundo garantidor criado pelo Governo do Estado, ou o Fundo Garantidor de Investimentos – FGI.

Linhas de crédito

Crédito Digital – Giro Micro e Pequena

Financiamento ao capital de giro de forma simples e rápida, automatizada por meio da plataforma do programa Crédito Digital.

Podem solicitar: Micro e pequenas empresas (faturamento anual de R$ 81 mil até R$ 4,8 milhões) e empresários individuais (faturamento anual superior a R$ 81 mil até R$ 4,8 milhões).

Taxa: A partir de 0,80% ao mês acrescidos da SELIC

Prazo: 60 meses*

Carência: 12 meses

* incluindo a carência

Crédito Digital para Microempresas

Linha de crédito de capital de giro para amparar microempresas do Estado de São Paulo no enfrentamento dos impactos financeiros causados pela pandemia do coronavírus.

Podem solicitar: microempresas (faturamento anual até R$ 360 mil) dos segmentos de comércio, turismo e cultura e economia criativa, com o mínimo de 12 meses de faturamento e constituição.

Taxa: 1,00% ao mês acrescidos da SELIC

Prazo: 60 meses*

Carência: 12 meses

* incluindo a carência

Crédito Digital – BNDES Pequenas Empresas

Financiamento ao capital de giro, via BNDES Automático – Linha Crédito Pequenas Empresas, de forma simples e rápida.

Podem solicitar: médias empresas (faturamento anual superior a R$ 4,8 milhões até R$ 90 milhões) e empresários individuais (faturamento anual superior a R$ 4,8 milhões até R$ 16 milhões).

Taxa: a partir de 1,74% (0,59% acrescidos da TLP) ao mês

Prazo: 60 meses*

Carência: 12 meses

* incluindo a carência

BNDES Automático – Linha Crédito Pequenas Empresas

Linha de repasse do BNDES voltada a promover a competitividade das empresas dos setores de indústria, comércio e serviços.

Podem solicitar: empresas (pessoas jurídicas de direito privado ou empresários individuais) que possuam sede e administração no Estado de São Paulo.

Taxa: a partir de 1,74% (0,59% acrescidos da TLP) ao mês

Prazo: até 60 meses*

Carência: até 12 meses