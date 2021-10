Colisão entre carro e caminhonete deixa dois homens feridos na SP-294

Os veículos trafegavam pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), quando no km 621,300, por motivos a serem esclarecidos, se chocaram. Após a batida, a caminhonete, com placas de Paulicéia, capotou.

O condutor do carro – com placas de Lucélia – ficou gravemente ferido, segundo a Polícia Rodoviária. O homem de 71 anos estava sozinho no veículo.