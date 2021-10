Ampliação e reforma do Centro Cirúrgico da Santa Casa segue em plena execução

Iniciadas no dia 4 de agosto deste ano as obras de reforma do Centro Cirúrgico continuam sendo executadas na Santa Casa de Adamantina. O projeto prevê uma ampliação do espaço físico para 486 metros quadrados.

O novo Centro será composto por cinco salas cirúrgicas. Segundo a Santa Casa, o que possibilitará uma estrutura mais adequada para a prestação de serviço para população e organização do fluxo interno, com processos hospitalares adequados as normas vigentes. E assim também atenderá a nova dinâmica do hospital de atendimento regional. “Esta obra vem para adequar a estrutura que já estava instalada, mas não possuía alguns ambientes específicos para o melhor atendimento aos pacientes, com maior conforto, segurança e capacidade operacional para os procedimentos realizados”, declarou o gerente administrativo da Santa Casa, Renato Sobral.

O recurso para a execução das obras é advindo de emendas parlamentares (Ricardo Bentinho e Jorge Tadeu Mudalen), bem como contará com R$ 128 mil de contrapartida viabilizada pela própria Santa Casa. O investimento total previsto é de R$ 750 mil.

“A reforma aumentará o fluxo de cirurgias e possibilitará o atendimento da população da região como um todo. É Adamantina se transformando em um polo de referência regional de saúde”, disse o prefeito Márcio Cardim.