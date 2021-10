Agora em Adamantina CASA DO CONSTRUTOR

Foi inaugurada em Adamantina a Casa do Construtor, maior franquia do Brasil e da América Latina no segmento de locação de equipamentos para uso na construção civil, reforma, limpeza residencial e jardinagem.

A chegada a Adamantina faz parte da expansão do grupo empresarial que tem unidades em Garça, Osvaldo Cruz e Dracena e segundo o gerente Deyvid Correia, a Cidade Joia foi minuciosamente escolhida por ser um dos polos de maior crescimento e atividade da construção civil na região.

Instalada na avenida Marechal Castelo Branco, 495 – entrada da cidade, a Casa do Construtor trabalha com o aluguel de betoneiras; marteletes; politriz, lavadoras de alta pressão, aspiradores e produtos para lavagem a seco; lixadeiras de teto; andaimes; cortadora de piso; sapos compactadores; placas vibratórias; enceradeiras e alisadoras de piso; Makita; serra circular; furadeiras e marteletes e uma série de outros produtos e equipamentos.

A Casa do Construtor oferece o produto ou equipamento adequado para cada tipo de serviço e entrega no local da obra em toda a região.

Uma equipe de profissionais está pronta para melhor te atender. Telefones: (18) 3522-1007 e (18) 99799-3141, fale com o Deyvid Henrique e tenha a certeza do atendimento rápido e eficaz.