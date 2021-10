Adamantina é uma das subsedes da Retomada Esportiva promovida pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), informa que o município é uma das 8 subsedes para a realização da “Retomada Esportiva”, iniciativa organizada pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. Em Adamantina, estão sendo realizados os jogos de futsal, futebol de campo e vôlei.

Para que os jogos possam acontecer em âmbito local, o município segue o protocolo determinado pelo estado. Nele, todos os participantes são submetidos a teste rápido, a máscara deve ser usada do início dos jogos ou das competições até o término.

No banco de reservas, só o técnico ficará sem máscara. Os atletas reservas e demais membros da comissão devem usar a máscara. Os árbitros também atuarão sem máscara, mas os mesários e cronometristas deverão fazer uso da máscara durante todo o jogo/partida.

Durante a competição deve ser disponibilizado álcool em gel e a aferição de temperatura é realizada na entrada dos locais de competição. Os alunos/atletas chegam ao local já trocados e não devem fazer uso dos vestiários e banheiros para banhos ou trocas de uniformes.

As partidas estão marcadas com maior intervalo entre uma e outra para que o local possa ser higienizado e evitar a aglomeração de pessoas.

Todas as partidas são realizadas sem a presença de torcedores. No local, podem entrar apenas alunos/atletas, comissão técnica, árbitros e funcionários que trabalham no local. Ao fim de cada partida, todos os envolvidos deverão se retirar do local para evitar aglomeração pós competição.