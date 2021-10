Tem talk show cultural nesta quarta-feira

A Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina promove nesta quarta-feira (13), a segunda edição do talk show cultural “Café com Rendas”, à partir das 20 horas. O público pode acompanhar o bate-papo presencialmente no anfiteatro Fernando Paloni (com capacidade reduzida) ou live pelas redes sociais da Cultura.

O objetivo do talk show, segundo o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, é dar visibilidade aos talentos artísticos de Adamantina e região, além de trazer para o debate temas de grande relevância.

Nesta edição do talk show, apresentado pela terapeuta holística Meire Cunha, o tema será “Cultura e Economia Criativa. É possível sobreviver da produção artística?”. Para discutir o assunto foram convidados Arieni Ciceri (fundadora do Coletivo Camaleão), Cacá Haddad (produtor cultural e cineasta) e Gustavo Palomo Camargo (artesão e ambientalista).

O evento ainda terá participação especial da artista Dri Lima Barock e da empresária e chef de cozinha Taísa Borrasca (Pistache Café).