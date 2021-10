Cultura altera agenda de eventos devido a Covid-19

Por recomendação da Secretaria Municipal de Saúde diante da elevação do número de casos positivos da Covid-19, a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina alterou a agenda de eventos, programada para os próximos 15 dias.

Todos os eventos presenciais foram adiados, sendo mantidos apenas os virtuais.

De acordo com a programação ficam adiados o Projeto Meu Bairro em Ação nos dias 16 (Jardim Brasil), 23 (Parque do Sol) e 30 (Jardim Adamantina); a Feira Camaleão no Parque Caldeira e a Rota Turística ambas no dia 17; e o Encontro Regional de Dirigentes Culturais no dia 27. Ficam mantidos, de forma online, o Talk Show Café com Rendas dia 13; Viagem Literária no dia 19; e o 2º. Encontro Literário 2021 no dia 31.