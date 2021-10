Bolsonaro é vaiado e aplaudido em visita a santuário em Aparecida

Sob vaias e gritos de apoio, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou à cidade de Aparecida, em São Paulo, nesta terça (12), feriado que homenageia a padroeira do Brasil, por volta das 13h30.

Usando máscara, o presidente foi recepcionado por centenas de pessoas que estavam na cidade em razão das cerimônias religiosas ao longo do dia. Muitos gritaram palavras de apoio, como “mito”, enquanto outros expressaram repúdio ao presidente. Bolsonaro também ouviu gritos de “vai tomar vacina”.

No vídeo, feito e transmitido pela própria equipe do presidente, o presidente é chamado de “genocida”, “lixo”, “ladrão” e “assassino”. Há gritos de “Bolsonaro mito” a “Fora, Bolsonaro”.

Bolsonaro cumprimenta o público e, em vários momentos, toca na máscara e a afasta do rosto. O presidente —que intercalou trecho de caminhada e a bordo de um carro até a basílica— também chega a parar para fazer selfies com apoiadores. Ao longo do caminho, ele foi protegido por um cordão de PMs.