Adamantina passa a contar com unidade da Escola Champagnat

A partir de 2022, as cidades de Adamantina e Espírito Santo do Pinhal, ambas em São Paulo, passam a contar com duas unidades da Escola Champagnat – marca de educação básica do Grupo Marista. As novas escolas integram a rede que já atua em Presidente Prudente desde 2020.

Para atender às novas cidades, o Grupo Marista firmou parceria com a Rede Educacional Sagrado Coração de Jesus. Como Escolas Champagnat de Adamantina e do Espírito Santo do Pinhal atendem juntas mais de 800 estudantes de educação básica.

“As novas unidades fazem parte do plano de crescimento da marca para ampliação das ações sociais, manutenção e sustentabilidade da missão. O objetivo é agregar o melhor das duas instituições, seguindo a metodologia Marista, mas agregando as características locais e acolhendo as boas práticas já desenvolvidas”, afirma o diretor regional de Educação Básica do Grupo Marista, Renato Darui.



EXCELÊNCIA EDUCACIONAL

A proposta educacional terá foco no estímulo da autonomia e identidade dos alunos. As aulas contam com desenvolvimento teórico, prático e interdisciplinar para os estudantes. No sistema de aprendizagem criativa da Escola Champagnat, os alunos serão estimulados a aprender por meio de projetos de robótica e recursos da Microsoft, como o Minecraft – um jogo que formar a autonomia, a resolução criativa de problemas, a cidadania digital e outras habilidades importantes que contribuem com o aprendizado e desenvolvimento dos alunos.

O sistema de ensino foca na formação voltada para valores universais importantes, como cidadania e respeito na rotina dos alunos. O ensino é composto por um corpo docente capacitado para não usar, mas sim promover e auxiliar os alunos no desenvolvimento interpessoal, prático e lógico em todas as etapas da vida escolar.

A Escola Champagnat é uma das marcas da área de Educação Básica do Grupo Marista, que também conta com os Colégios Maristas e o Marista Escolas Sociais, formando 41 unidades que atendem mais de 30 mil estudantes. As unidades estão distribuídas nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Em São Paulo, o grupo conta com 10 unidades de Educação Básica, entre colégios e escolas sociais. Recentemente, foi anunciada também uma nova unidade do Colégio Marista em Campo Grande (MS).