Vereadores questionam problemas e cobram investimento da Sabesp para evitar falta de água

Durante a sessão ordinária realizada na segunda-feira (4), os vereadores adamantinenses fizeram questionamentos sobre problemas ocorridos e cobraram investimento da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para que não ocorram novos desabastecimentos de água à população.

No Requerimento nº 260/ 2021, assinado por Alcio Ikeda Júnior (PODE) e aprovado pelos demais legisladores, são solicitadas informações à concessionária, por meio da Divisão de Adamantina: 1 – Nos últimos dias foi possível presenciar o caos gerado pela falta de água em nossa cidade após a atípica ventania que ocorreu. O motivo do problema foi em decorrência da falta de energia 2 – Existe, por parte desta empresa, método preventivo para geração de energia em situações como esta? Seria necessário alto investimento para tal ação? Solicitamos informações acerca do planejamento estratégico neste sentido. 3 – Existem planos para construções de novos reservatórios em nossa cidade?

Já o Requerimento nº 257/ 2021, de autoria de Hélio Santos (PL) e subscrito por todos os outros edis, endereçado ao gerente de Divisão da Sabesp de Adamantina Fábio de Assis Silva, reivindica que sejam adquiridos geradores de energia para suprir a eventual falta de energia elétrica utilizada para captação de água dos poços que abastecem a população, haja vista o grande desconforto que muitos cidadãos foram submetidos no último final de semana.

“Registra-se que os nossos munícipes pagam à Sabesp um valor muito alto pelo fornecimento da água em suas residências, portanto, eles têm direito a um serviço público ininterrupto, sendo assim, a aquisição de geradores de enérgica, certamente evitará a reiteração de problemas dessa mesma natureza”, acrescentaram os vereadores.

Ambos os documentos, após passarem pelo plenário, foram enviados à empresa pela Presidência do Poder Legislativo.