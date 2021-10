OMS recomenda 3ª dose para idosos vacinados com Coronavac

O comitê de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta segunda-feira (11) a aplicação de uma dose de reforço em pessoas com mais de 60 anos vacinadas com os imunizantes anti-Covid dos laboratórios chineses Sinovac e Sinopharm.

“Para as vacinas de vírus inativado da Sinovac e Sinopharm, uma dose adicional dessas vacinas deveria ser oferecida a pessoas com mais de 60 anos”, disse a comissão da OMS. O órgão, no entanto, também ressaltou que a terceira dose pode ser de outro imunizante, dependendo da disponibilidade em cada local.