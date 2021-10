Morre o segundo policial envolvido em capotamento de viatura da Polícia Militar

Segundo a PM, os três policiais seguiam para Araçatuba ao voltar de um curso em São Paulo quando a viatura capotou. De acordo com o boletim de ocorrência, os três foram lançados para fora do veículo durante o acidente. Ainda não se sabe o que provocou o capotamento da viatura.

O velório do soldado Tunes será na sede do CPI-10 e o enterro no Cemitério da Saudades, em Birigui (SP). A PM informou que, como o policial é doador de órgãos, por causa do protocolo médico para esse tipo de procedimento, ainda não havia previsão do horário do velório.