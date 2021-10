Ministério da Saúde discute retirar obrigatoriedade do uso de máscaras

Em meio às discussões sobre a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras , a cúpula do Ministério da Saúde avalia estudos sobre o assunto. O tema foi debatido pela pasta em reunião nesta segunda-feira (11), com a participação do ministro Marcelo Queiroga.

Segundo a CNN Brasil, o governo carece de evidências científicas sobre a medida, então considera experiências em outros países. Antes de tomar tal decisão, a pasta vai analisar os índices de vacinação, de contaminação pelo coronavírus e de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).