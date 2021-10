Com intervalo de três horas, sogra e nora morrem de Covid-19 no feriado da Padroeira, em Adamantina

Neusa Miranda da Silva Oliveira, de 73 anos, e sua nora Elenice Maria Claudino de Oliveira, moradoras de Adamantina, morreram neste feriado de 12 de outubro, Dia da Padroeira, após agravamento do quadro de saúde em decorrência da Covid-19. Elas estavam hospitalizadas na Santa Casa local, porém não resistiram à evolução da doença e suas complicações.

Segundo informações obtidas junto a familiares, o primeiro óbito foi da idosa, por volta do meio dia. Em meio aos procedimentos burocráticos, de sepultamento, a família foi informada sobre o óbito de Elenice, o que ocorreu por volta das 15h.

Sem velório, em razão do protocolo para a Covid-19, as duas foram sepultadas nesta tarde, no Cemitério da Saudade, de Adamantina.

Desde a constatação do quadro, uma ampla corrente de orações se formou entre familiares e amigos, o que ganhou a adesão voluntária, pela comunidade, como também nas redes sociais. A morte das duas abalou a família, amigos e gerou ampla comoção na cidade.

Últimos dados oficiais são de sexta-feira (8)

O mais recente boletim epidemiológico de casos da Covid-19 em Adamantina foi divulgado na última sexta-feira (8). Na oportunidade, o quadro era de 136 óbitos por Covid-19 em moradores locais, desde o início da pandemia. O boletim informou também 126 casos ativos de Covid-19 em moradores da cidade.

Ainda de acordo com o boletim de sexta-feira, haviam 9 pessoas hospitalizadas na Santa Casa de Adamantina, das quais 8 moradores locais. Desses, 3 na enfermaria e 5 na UTI, além de 1 morador de outra cidade, na UTI.