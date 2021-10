REVIVER ADAMANTINA: FLEURIDES CAVALLINI MENECHINO

Fleurides Cavallini Menechino, nascida aos 03 de abril de 1939, na cidade de Dois Córregos-SP, era professora formada no Colégio Sagrado Coração de Jesus de Bauru e com formação também em Música, Acordeon e Piano.

Casou-se em 1958 com Walter Luiz Menechino, advogado e mãe de cinco filhos: Walter F. Cavallini Menechino, jornalista, Luiz Augusto C. Menechino, médico, Rita de Cássia C. Menechino, professora, Carlos Alberto C. Menechino, médico e Ana Paula C. Menechino, enfermeira.

Com o agravamento de uma enfermidade, faleceu em 25 de março de 1972 no Hospital Santa Catarina em São Paulo.

Através de um Projeto de Lei da Câmara Municipal de Adamantina em 1976 do vereador Augusto Spada Filho, que foi aprovado por unanimidade dando seu nome à “Escola Estadual Professora Fleurides Cavallini Menechino”, projeto que também foi aprovado pelo Ministério da Educação.