Com inaugurações marcadas para o dia 14, vestiários e banheiros serão abertos ao uso da população

Depois de anos em construção, serão inauguradas as obras dos novos sanitários no Parque Caldeira e dos vestiários na Praça Waldemar Romanini no Jardim Adamantina.

A cerimônia foi anunciada pela Administração Municipal para a manhã do próximo dia 14 (quinta-feira).

As construções, viabilizadas por meio de contrato celebrado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura do Município em 2013 foram concluídas no final de setembro.

O valor investido foi de R$ 243.735,00 mais uma contrapartida de R$ 207.087,58.

Na última sessão da Câmara de Adamantina questionou-se sobre a abertura dos espaços para uso dos frequentadores que fazem caminhada, academia e outras atividades esportivas e de lazer.

Conforme previsão, logo após a inauguração, ambos os locais já poderão ser usados pela população.

As cerimônias estão agendadas para às 8h no Parque Caldeira e 7h no Jardim Adamantina.

“Temos investido tanto no Parque Caldeira como no Jardim Adamantina para levar melhor qualidade de vida à população, por meio de pistas de caminhada, iluminação e agora com a abertura dos banheiros e vestiário poderemos dar mais conforto aos usuários dos espaços”, afirmou o prefeito Márcio Cardim.