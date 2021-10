Campanha ‘Carrinho Solidário’ arrecada e entrega 283 quilos de alimentos para a ARCA

Realizada pelo Lions Clube de Adamantina em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, a campanha ‘Carrinho Solidário’ tem como objetivo arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal ou limpeza na entrada/saída dos supermercados da cidade e destinar tudo para famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades do município.

As contribuições reunidas na última semana totalizaram 283 quilos de alimentos, que foram entregues para a ARCA (Associação dos Renais Crônicos de Adamantina).

“Com certeza esta doação será muito bem utilizada pela entidade em benefício dos pacientes que atende de forma tão exemplar. E contamos com a bondade e ajuda da nossa população na campanha ‘Carrinho Solidário’ para juntos continuarmos ajudando os mais necessitados”, disse o presidente do Lions, Luiz Otavio Gavazzi.

Há um ponto de coleta na porta dos seguintes supermercados adamantinenses: Rede Sete, Godoy, Mituo, Real e Suzano.

Para colaborar, basta o cliente comprar o produto e depositar no carrinho identificado com cartaz da campanha na saída/entrada do estabelecimento.