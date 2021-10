Adamantina/UniFAI vence Tupi Paulista pela Retomada Esportiva

A equipe principal de futsal de Adamantina representando a SELAR (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) jogou neste domingo (10) no Ginásio Alaor Ferrari em Dracena e venceu a equipe de Tupi Paulista pelo placar de 3 a 2 com gols Japa, Luquinha e Vitinho.

A competição Retomada Esportiva é realizada pela SELJ – Secretaria Estadual de Esportes.

Adamantina/UniFAI volta as quadras no próximo dia 23 de outubro no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina diante da equipe de Flórida Paulista a partir das 18h30 e no dia 30 de outubro contra Presidente Epitacio.

A equipe adamantinense é comandada pelo técnico em esportes na modalidade futsal na SELAR Luis Otavio Guirau.

Retomada Esportiva 2021/Futsal SELAR:

Dia 10/10/21 – Domingo

Adamantina/UniFAI 03 x 02 Tupi Paulista

Local: Dracena

Dia 23/10/21 – Sábado

Flórida Paulista x Adamantina/UniFAI

Local: Paulo Camargo – Adamantina

30/10/21 – Sábado

Presidente Epitácio x Adamantina/UniFAI

Local: Paulo Camargo – Adamantina