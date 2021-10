Recuperação do asfalto em ruas de três bairros é reivindicada na Câmara Municipal

Uma solução para a má condição do asfalto em ruas de três bairros do município foi tema da Indicação nº 669/21, apresentada durante a última sessão do Poder legislativo de Adamantina. Nos locais apontados há a necessidade de recapeamento.

A solicitação é assinada pelos vereadores Hélio Santos (PL), Cid Santos (DEM), Ricardo Cangirão (DEM) e Noriko Saito (PV).

No documento os legisladores reivindicam ao Setor de Obras da Prefeitura que realize amplo trabalho de recuperação de ruas do Jardim Paulista, Jardim San Fernando e Vila Nilza, que ainda não foram incluídas nos programas de recapeamentos.

“Algumas dessas vias estão em péssimo estado de conservação, cujo estado de deterioração em alguns trechos está prejudicando sobremaneira tráfego de veículos e pessoas, inclusive colocando em risco a vida dos usuários, sobretudo, no período noturno e quando está chovendo”, relatam os vereadores.

Após passar pelo plenário da Câmara, a Indicação foi encaminhada pela Presidência para análise e possíveis providências do Poder Executivo.