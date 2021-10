ARTIGO: Província do faz de conta, Via de acesso, Marechal (sic) e nada se resolve…

“Um ditador não passa de uma ficção. Na verdade, o seu poder dissemina-se entre numerosos subditadores anónimos e irresponsáveis cuja tirania e corrupção não tardam a tornar-se insuportáveis.” (Gustave Le Bon)

Sérgio Barbosa (*)

Faz alguns MESES que registrei em outros ARTIGOS postados deste e do outro lado, TEMAS e TEMÁTICAS relacionados com a tal VIA DE ACESSO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA e ponto quase final…

Também, como aquele NOME que a VIA tem como REGISTRO mais do que OFICIAL, ou seja, daquele tal MARECHAL que participou ativamente do GOLPE MILITAR no dia 31 de março de 1.964 (sic)…

Mas, voltando a PAUTA original, deve-se considerar que este ASSUNTO já foi PAUTA em diversas publicações nos jornais impressos, emissoras de rádio e sites provincianos, além de debate e outros desencontros patrocinados pelo LEGISLATIVO PROVINCIANO…

Entendo que o TEMPO está correndo contra o TEMPO nestes OCASOS mediados pelas mesmices do PODER PÚBLICO local, ainda, faz-se necessário levar em conta que existe nesta VIA DE ACESSO o CAMPUS III da UNIFAI que oferece atividades comunitárias para a COMUNIDADE em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

Neste caso, trata-se da FISIOCLÍNICA que presta ATENDIMENTOS DIVERSOS e merece RESPEITO quanto aos PACIENTES, ESTAGIÁRIOS/AS, FUNCIONÁRIOS/AS e PROFESSORES/AS, também, neste local funcionam a ACADEMIA da UNIFAI que presta serviços para a comunidade e atende os DISCENTES do Curso de EDUCAÇÃO FÍSICA…

Não se pode esquecer-se do GINÁSIO DE ESPORTES que está ao lado e desenvolve atividades esportivas diversas, bem como, as PISCINAS e QUADRAS DE ESPORTES externas do campus III…

Ah! Nas proximidades tem uma ESCOLA PARTICULAR para alunos/as dos ensinos fundamental e médio, isso sem contar com a presença dos PROFESSORES/AS e FUNCIONÁRIOS/AS da instituição…

Assim, torna-se NECESSÁRIO que o PODER PÚLICO se faça presente para as DEVIDAS PROVIDÊNCIAS quanto a SEGURANÇA nesta área denominada de VIA DE ACESSO para isto e mais aquilo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Existem nos dois lados desta VIA, diversas empresas e lojas, além de outros comércios, portanto, entendo que o ESFORÇO deve ser CONJUNTO entre todos os lados que participam com atividades no local, haja vista que o DIÁLOGO deve ser a MARCA mais do que REGISTRADA em todas as ETAPAS deste ou daquele PROCESO de revitalização da VIA DE ACESSO…

Finalizando, tal DIÁLOGO nunca esteve presente no período que o tal MARECHAL esteve comandando de forma DITATORIAL este PAÍS DO FAZ DE CONTA e tudo mais em meio ao tudo de menos naqueles denominadas e famigerados ANOS DE CHUMBO…