Saiba o que abre e fecha no feriado do dia 12 de outubro

De acordo com o Decreto nº 6.265 de 16 de dezembro de 2020, o expediente nas repartições públicas da Administração Direta do Município de Adamantina está suspenso na segunda-feira, dia 11 e no dia 12 de outubro, terça-feira, feriado nacional, data em que é comemorado Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e Dia das Crianças.

Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na sexta-feira (8), às 17h30 e retomado na quarta-feira (13).

Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina

Coleta de lixo – A coleta de lixo está suspensa apenas na terça-feira (12). O serviço será realizado normalmente na segunda-feira (11). O lixo reciclável do setor 3 que é recolhido na terça-feira(12), deve ser colocado para descarte na quarta-feira(13).

Saúde – O “Postão”, local onde funciona a Central COVID- 19, atenderá em regime de plantão desde sábado (9) até terça-feira (12), das 8h às 13h.

Ganha Tempo – O Ganha Tempo também não terá expediente na segunda (11) e terça-feira (12). No espaço funcionam: Banco do Povo, Detran.SP, Procon e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Educação Municipal – As aulas na rede municipal de ensino também foram suspensas, em decorrência do feriado nacional, na segunda-feira (11) e na terça-feira (12), retornando na quarta-feira (13).