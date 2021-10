Prefeitura realiza inauguração dos sanitários e vestiários no Parque Caldeira e na Praça Waldemar Romanini na próxima semana

Na próxima quinta-feira (14), a Prefeitura de Adamantina realizará a inauguração dos novos sanitários e vestiários do Parque Caldeira e da Praça Waldemar Romanini no Jardim Adamantina.

Serão realizadas duas cerimônias, a primeira no Parque Caldeira às 8h e a segunda no Jardim Adamantina, às 9h.

No final do mês passado, foram concluídas as obras. O contrato para a execução foi celebrado entre o Ministério do Esporte, por meio do então deputado federal Arnaldo Faria de Sá com a Prefeitura de Adamantina em 2013, porém a obra estava parada e foi retomada pela administração atual.

Com a retomada do respectivo convênio foi autorizada reprogramação da obra para realização de novo processo licitatório. O repasse recebido foi de R$ 243.735,00 com contrapartida de R$ 207.087,58.

Para o prefeito Márcio Cardim, a inauguração dos sanitários e vestiários vai oferecer mais conforto à população usuária dos espaços.

“Temos investido tanto no Parque Caldeira como no Jardim Adamantina para levar melhor qualidade de vida a população, por meio de pistas de caminhada, iluminação e agora com a abertura dos banheiros e vestiário poderemos dar mais conforto aos usuários dos espaços”, afirma.