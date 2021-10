Prefeitura de Adamantina abrirá processo seletivo para cargos nas áreas de educação e saúde

A Prefeitura de Adamantina abrirá processo seletivo destinado à formação de cadastro de reserva para provimento de vagas temporárias de servidores. A validade será de um ano podendo ser prorrogável por igual período.

As vagas são para as funções de: auxiliar de laboratório, educador de EMEI – Ciclo I, farmacêutico, procurador municipal, professor de educação do ensino fundamental – PEB I, professor de educação infantil EMEi – Ciclo II, professor PEB II – educação artística, professor PEB II – educação especial (DM e DA), professor PEB II – educação física, professor de educação de jovens e adultos, professor PEB II – inglês.

As inscrições devem ser feitas de 21 de outubro a 02 de novembro. A taxa de inscrição é de R$30,00. Mais informações estão disponíveis no edital em www.adamantina.sp.gov.br na aba Processos Seletivos.