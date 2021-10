DEMTRAN orienta sobre recursos de multas de demais solicitações de trânsito

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), informa que devido fechamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, sede do departamento, os recursos de multa, processos de indicação de condutor e demais solicitações deverão ser realizados no Protocolo Municipal, situado no Paço Municipal.

Tal medida visa o atendimento dos prazos das notificações, evitando prejuízos aos munícipes. As solicitações também poderão ser feitas através do e-mail [email protected]. A medida é válida até dia 13 de outubro (quarta-feira).