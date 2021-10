Comunidade católica perde o padre Veríssimo e faz despedida em cortejo na tarde de hoje

No início da tarde desta quinta-feira (6) a comunidade católica adamantinense recebeu a triste notícia do falecimento do padre Veríssimo Mânfio, aos 89 anos de idade, vítima de complicações causadas pela Covid-19.

O sacerdote estava hospitalizado na Santa Casa de Adamantina desde que teve a doença diagnosticada. Nos últimos dias encontrava-se na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e entubado, devido à gravidade do quadro clínico.

Padre Veríssimo chegou a Adamantina no início do ano 2000 para prestar serviços na Paróquia Santo Antônio. E atualmente, apesar de já estar aposentado, ficava à disposição para fazer celebrações nas outras igrejas católicas, como a Paróquia Nossa Senhora de Fátima e também a Paróquia Imaculada Conceição, de Mariápolis.

Nestes mais de 20 anos que permaneceu na Cidade Joia, o sacerdote dedicou a sua vida às obras da igreja, sempre foi bastante querido pelos fiéis e, mesmo depois de se aposentar, decidiu tornar Adamantina como seu lar definitivo.

De acordo com informações obtidas pelo Adamantina Net, não haverá velório em razão da causa da morte ter sido a Covid-19.

A comunidade católica fará um cortejo fúnebre como forma de homenagem póstuma. A saída será às 16h da Santa Casa de Adamantina, passará na Paróquia Santo Antônio – onde os padres Quinzinho e Afonso, acompanhados por outros padres da região, farão as exéquias – e seguirá para o sepultamento no Cemitério Municipal.

O corpo do padre Veríssimo será colocado no mesmo túmulo onde está o Monsenhor Manoel Gonzales.