Adamantina atinge nos 5 primeiros dias de outubro 55% do total de casos confirmados de COVID-19 em setembro

Outubro começou e somente nos 5 primeiros dias do mês, Adamantina já registrou 64 casos positivos para a COVID-19. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do município, das 140 notificações, 46% delas resultaram em casos confirmados.

Em um comparativo com o mês de setembro, das 408 notificações que também foram registradas, 115 pessoas testaram positivo, o que significa 28% do total de notificações.

Se formos levar em conta apenas os casos confirmados, Adamantina já atingiu 55% de casos positivos em 5 dias, diante dos 30 dias de setembro.

Comparando ainda apenas cinco primeiros dias de setembro com os cinco primeiros dias de outubro, o município contabilizou no mês anterior 6 casos positivos e em outubro são 64.

“A situação é preocupante, temos registrado elevação dos índices, a população não pode descuidar!”, pede o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.

Além dos casos em alta, a Secretaria de Saúde vem registrando a recusa por parte dos munícipes no recebimento da 2ª dose da vacina.

“A vacina, o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização constante das mãos são as ferramentas que temos para combater a doença”, afirma.

2ª Dose da Vacina em Atraso

Mesmo diante desse quadro, 1684 munícipes deixaram de receber a 2ª dose na data estipulada. De acordo com o levantamento, 17 pessoas que tem 18 e 19 anos ainda não procuram o Centro Integrado de Saúde (CIS), 349 que tem entre 20 e 29 anos; 617 que tem de 30 a 39 anos; 375 que tem até 49 anos; 286 que tem entre 50 e 59 anos e 40 pessoas na faixa etária de 60 a 89 anos.

“Tomem a vacina, ela é segura, ela salva vidas e possibilita que a economia do município continue funcionando. Colabore!”,reforça o secretário de Saúde Gustavo Rufino.

A Vigilância Epidemiológica está fazendo contato telefônico com os faltosos convocando para comparecimento ao CIS para completarem o esquema vacinal.

O secretário de saúde ressalta que a pessoa que não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus do que aquela que recebeu as duas doses.

“Sendo assim, além de se expor ao risco de ser contaminado e adoecer, esse indivíduo não ajuda a controlar a circulação do vírus. E tem mais: a vacinação incompleta pode criar um ambiente propício para o surgimento de versões ainda mais resistentes do coronavírus”, finaliza.