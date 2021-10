Vice-prefeita entrega ao delegado da RF pedidos de doação de veículos e equipamentos à Adamantina

Foram protocolados pela Prefeitura de Adamantina junto à Receita Federal pedidos de doação de veículos e equipamentos em benefício do Município.

Os ofícios foram entregues no último dia 24 de setembro pela vice-prefeita Dinha Santos Gil (DEM) nas mãos do delegado da RF Ivan Silveira Malheiros.

A primeira solicitação cita a liberação de caminhão basculante, veículos de passeio, caminhonetes, veículos de transporte coletivos e/ou outros veículos de cargas, apreendidos pela Receita Federal.

“Adamantina é um município de pequeno porte, com 35 mil habitantes e encontra-se com capacidade de investimentos limitada em diversas áreas. Desta forma, determinadas ações ficam condicionadas aos fragmentados orçamentos, o que nos impede, muitas vezes de obter o êxito desejado no desenvolvimento de atividades”, justifica a Administração Municipal no documento.

No segundo pedido é apontada a doação de equipamentos (data show e notebooks) para as escolas estaduais E.E. Profº Durvalino Grion, E.E. Profª Fleurides Cavallini Menechino e E.E. Helen Keller.

“As aulas presenciais foram retomadas no último dia 26 de abril, na modalidade de ensino híbrido (presencial e à distância), atendendo presencialmente apenas um número máximo de 30% dos alunos matriculados em cada período letivo escolar. Para o oferecimento de um ensino remoto (on-line) de qualidade, os alunos necessitam de modernas ferramentas tecnológicas”, pondera a Administração no ofício.

O pedido feito à RF tem a participação do vereador Hélio Santos (PL) e o apoio do deputado federal Luiz Carlos Motta.