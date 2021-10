UNIFAI: Publicidade & Propaganda pra fazer a diferença…

“Se eu tivesse um único dólar, investiria em propaganda.” (Henry Ford)

Sérgio Barbosa (*)

Neste momento, pode-se registrar que o que existe em termos de MÍDIA DIGITAL já estará ultrapassado logo em seguida, assim, caminha o MUNDO em tempo de TECNOLOGIA DIGITAL…

Para fazer frente neste MERCADO que desenvolve atividades diversificadas e de acordo com as EXIGÊNCIAS DO CLIENTE em tempo de pós-globalização MIDIÁTICA em todas as áreas mercadológicas…

Desta forma, as PROPOSTAS mediadas pelos cursos em nível superior que estão na área ACADÊMICA (graduação), devem estar em conexão com todas as TECNOLOGIAS disponibilizadas e patrocinadas pelo MERCADO em nível GLOBAL…

Porém, torna-se necessária ter uma BASE TEÓRICA para que a REFLEXÃO CRÍTICA possa ser um diferencial frente ao SENSO COMUM que predomina com as DESINFORMAÇÕES por meio das denominadas REDES SOCIAIS…

Neste contexto plural para a sociedade que depende das ações desenvolvidas pelo MERCADO nas áreas afins aos interesses para ambos os lados, o/a PUBLICITÁRIO DIPLOMADO deve ser caracterizado pela CURIOSIDADE, INQUIETAÇÃO e CAPACIDADE de observar o cotidiano na perspectiva do INUSITADO…

Não se faz necessário ter habilidades artísticas disto ou daquilo, entretanto, a CRIATIVIDADE dever se um PONTO fundamental nesta atividade que exige do/a PUBLICITÁRIO/A uma capacidade mais do que ORIGINAL para o desenvolvimento dos PROCESSOS na área da PUBLICIDADE & PROPAGANDA neste universo da METACOMUNICAÇÃO…

Também, as ESTRATÉGIAS DE MARKETING estão conectadas com as propostas da área da PUBLICIDADE com apoio da PROPAGANDA e vice-versa, tendo em vista que o MERCADO DE TRABALHO exige um PROFISSIONAL MULTIMÍDIA e com amplo DOMÍNIO das PLATAFORMAS DIGITAIS…

Os CURRÍCULOS em geral de um Curso de P&P devem atender especificamente a demanda do MERCADO para que a REFLEXÃO CRÍTICA possa conectar a TEORIA com a PRAXIS frente aos NOVOS PARADIGMAS e TENDÊNCIAS do MERCADO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

A REALIDADE contemporânea que faz parte deste contexto internacional está ocupando todos os ESPAÇOS em tempo de PANDEMIA, porém, o/a PUBLICITÁRIO/A deste MUNDO em constante MUTAÇÃO ORGANIZACIONAL deve ter um DOMÍNIO Amplo, Geral e Irrestrito das FERRAMENTAS específicas e afins nas respectivas atividades do MERCADO…

Outro fator que deve ser destacado para um entendimento além do previsto e considerando que o INUSITADO está sempre marcando presença na área da P&P, assim, deve-se ter a capacidade de um OLHAR que possa proporcionar a utilização da MULTIDISCIPLINARIEDADE nas propostas em busca dos objetivos previstos…

Neste CENÁRIO multifacetado e mediado pela MÍDIA DIGITAL, venha fazer a diferença no Curso de PUBLICIDADE & PROPAGANDA da UNIFAI, ainda, para que VOCÊ possa entrar neste UNIVERSO que está além de qualquer IMAGINAÇÃO e ponto quase final…

(*) jornalista diplomado, professor dos Cursos de ADMINISTRAÇÃO, DESIGN e PUBLICIDIADE & PROPAGANDA da UNIFAI/Adamantina-SP, assessor-executivo da ASSPEM-Assessoria Pública e Privada e Consultor na Área de Gestão da Comunicação Organizacional. Autor do E-BOOK/LIVRO in ADAMANTINA: Novas perspectivas de Organizações Empresariais (ACEA/EP/ASSPEM/2.021)

