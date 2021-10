Secretaria de Esportes inicia Escolinha de Basquete com mais de 50 jovens e adolescentes

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (Selar) iniciou nesta terça-feira (5) a Escolinha de Basquete com vários jovens e adolescentes.

A modalidade vem atraindo jovens de diferentes bairros da cidade.

Desta forma, pensando no resgate da modalidade e criando vários mecanismos para incentivar diversas modalidades esportivas no município a Selar regatou mais uma modalidade.

Os treinamentos serão realizados na quadra em anexo ao Ginásio de Esportes Paulo Camargo denominada Flávio dos Santos Oliveira a partir das 18h30 às 22h00 de terças e quintas-feiras.

As aulas serão ministradas pelo professor de Educação Físicas com registro no CREF e funcionário da Selar Clodoaldo Candido Taborga “Godo”.

“Estamos regatando mais uma modalidade esportiva no município e proporcionar diferentes opções de lazer aos para os jovens e adolescentes e para a população adamantinense através da pratica esportiva”, ressaltou o secretário de Esportes, Ronaldo Pereira Dutra (Tuiuiu).