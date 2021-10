Prefeitura de Adamantina apresenta Projeto Meu Bairro em Ação para representantes de bairro

Com o objetivo de apresentar o “Projeto Meu Bairro em Ação”, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade e Secretarias de Cultura e Turismo e Esportes, Lazer e Recreação, realizou ontem (5), uma reunião com os representantes dos bairros.

A ação tem como foco levar aos bairros do município interação esporte, lazer, cultura e cidadania. De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marisa Cardim, a iniciativa será dividida em duas etapas.

“Neste primeiro momento, vamos promover ruas de lazer na cidade com a promoção de diferentes atividades para crianças e adolescentes”, comenta.

Para isso, a cidade foi dividida em 7 setores, conforme as cores do arco-íris. “A setorização do município foi realizada de acordo com a proximidade geográfica dos bairros”, explica.

Com o projeto, Marisa espera conhecer as características e a partir disso, serão propostas atividades específicas para cada área. “Queremos trazer benefício para a comunidade, movimentar o município e promover integração”, deseja.

A presidente do Fundo Social pediu ainda que os representantes de bairro ajudem na divulgação e apoiem a ação.

Lançamento do Projeto Meu Bairro em Ação

O lançamento oficial do Projeto Meu Bairro em Ação acontecerá durante o Festival de Pipas que será realizado no próximo dia 12 de outubro no Parque dos Pioneiros das 9h às 13h.

A programação vai trazer ainda rua de lazer com brincadeiras, oficinas, esportes e cultura, premiação dos melhores pipas e, ainda, contará com o ônibus roda cultura e a Banda Marcial de Adamantina.