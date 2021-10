Cerimônia de assinatura de escritura concretiza transferência de imóvel para implantar o Museu Municipal

Em cerimônia realizada na Biblioteca Pública, na tarde da última sexta-feira (1º de outubro), foi oficializada a assinatura da escritura do imóvel onde será implantado o futuro Museu e Arquivo Histórico Municipal. Uma doação da Associação de Cultura e Recreação de Adamantina para a Prefeitura de Adamantina.

O ato contou com a participação da presidente ACREA, Noriko Onishi Saito, acompanhada por representantes da entidade e da Colônia Japonesa, bem como do prefeito Márcio Cardim e a vice-prefeita Dinha Santos Gil junto com os dos secretários municipais Sérgio Vanderlei (Cultura e Turismo) e Marília Seixas (Jurídico).

O prédio abrigava o antigo Templo Budista de Adamantina, que estava em desuso, fica localizado na Alameda Ity Endo, 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros.

Na oportunidade, o documento foi assinado por Noriko e Cardim.

De acordo com a Prefeitura, as tratativas para doação do imóvel ao Município começaram no início de janeiro deste ano. Mas tratava-se de uma antiga reivindicação da comunidade adamantinense, principalmente dos pioneiros. “Um museu se faz necessário para a preservação da história da cidade. Na sede da Biblioteca Pública encontram-se inúmeros documentos, fotos, móveis, peças históricas, guardadas em caixas e sem acesso ao público”.

Agora, o próximo passo é preparar a execução as obras de reforma e adequação do prédio por meio de projeto da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. Ainda não há previsão de inauguração, mas pode ocorrer já em 2022.