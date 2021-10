Após registrar casos de Covid-19, Secretaria de Planejamento ficará fechada nos próximos dias

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento, informa que a pasta será fechada para atendimento ao público a partir das 13h de hoje (6), devendo retornar na quarta-feira (13), considerando o ponto facultativo e o feriado do dia 12.

Essa medida foi tomada, pois a secretaria registrou casos de covid-19 entre os colaboradores. A Prefeitura pede a compreensão dos munícipes por tratar-se de medida de segurança.

Mais uma vez, a Prefeitura de Adamantina reforça que, apesar do município ter mais de 90% de sua população vacinada com a primeira dose e 70% com a segunda dose todos os cuidados devem ser mantidos, pois o munícipio vem registrando aumento no número de casos confirmados.

O uso de máscara continua obrigatório e a manutenção do distanciamento também é necessária.