Secretaria de Educação de Adamantina adquire mobiliário para escolas municipais

Já pensando no ano letivo de 2022, a Secretaria de Educação de Adamantina adquiriu para as EMEI Ciclo II Eulália Paschoal Brighenti, Eunice Maris e Domingos Latine 400 jogos de carteiras e cadeiras, um investimento de R$ 151.400,00. Ao todo, são atendidas 528 crianças que têm entre 4 e 5 anos.

A diretora da Emei Ciclo II Professora Eunice Maris, Aparecida Claudia Sanches, conta que ela tem 28 anos de Prefeitura e que desde então, são usadas as mesmas carteiras e cadeiras.

“Ficou muito melhor com esse equipamento novo, porque além da beleza da sala, agora dá pra respeitar o distanciamento social, pois as carteiras podem ser trabalhadas de maneira individual e, quando for possível, também dá para formar grupos de 6 alunos”, comenta.

De acordo com o secretário de educação, Osvaldo José, a pasta foi muito procurada durante o período aberto para efetivação de matrículas de crianças com essa faixa etária.

“Muitos pais e/ou responsáveis nos procuraram, porque as crianças ficaram em casa no último ano em virtude da pandemia. Agora elas já precisam ser matriculadas na pré-escola. A aquisição visa deixar as unidades com mobiliário adequado e novo já para 2022”, comenta.

Ele pede que os pais que ainda não procuraram as unidades façam isso o quanto antes.

“A pandemia fez com que muitos pais/responsáveis perdessem o contato com a escola, mas precisamos que eles procurem as unidades escolares, porque as crianças não podem ter o ensino prejudicado”, assegura.

Relembre

Além dos novos mobiliários que foram adquiridos para as unidades que atendem crianças de 4 e 5 anos, todas as escolas municipais já contam com equipamentos de ar-condicionado que foram instalados.

Além da EMEF Navarro de Andrade, foram instalados os equipamentos na EMEF Eurico Leite de Moraes e EMEF Teruyo Kikuta, totalizando 93 aparelhos de ar-condicionado.

Para as EMEIs Ciclo I, foram entregues 74 unidades. As unidades de ensino beneficiadas foram: EMEI Ciclo I Pequeno Príncipe; EMEI Ciclo I Criança Feliz; EMEI Ciclo I Cantinho da Criança; EMEI Ciclo I Pequeno Polegar; EMEI Ciclo I Raio de Sol; EMEI Ciclo I Sonho de Criança; EMEI Monteiro Lobato; EMEI Cecília Meireles;

As unidades escolares que pertencem ao ciclo II e que receberam mais 23 aparelhos são: EMEI Ciclo II Profª Eulália Paschoal Brighenti; EMEI Ciclo II Profª Eunice Maris e EMEI Ciclo II Domingos Latine.

Sugestão de LEgenda

Foto – Secretaria de Educação de Adamantina adquiriu para as EMEI Ciclo II Eulália Paschoal Brighenti, Eunice Maris e Domingos Latine 400 jogos de carteiras e cadeiras, um investimento de R$151.400,00m