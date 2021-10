Administração e Ciências Econômicas em tempo de Pós-Globalização Organizacional na UNIFAI!

“Não é possível viver feliz sem ser sábio, honesto e justo, nem ser sábio, honesto e justo sem ser feliz. Quem esteja privado de uma dessas coisas, como, por exemplo, da sabedoria, não pode viver feliz, ainda que seja honesto e justo”.

(Epicuro- Máximas Fundamentais V)

Sérgio Barbosa (*)

Não se pode deixar de lado nestes tempos obscuros da economia como um todo, a preocupação de sempre, ou seja, quando se aborda um tema mais do que polêmico nos dias de hoje- a discussão sobre temáticas relacionadas com as áreas de GESTÃO e ECONOMIA em níveis patrocinados pelas áreas PÚBLICA e PRIVADA…

A preocupação existe para uma APROXIMAÇÃO com RESULTADOS EFETIVOS nas atividades desenvolvidas pelo MERCADO GLOCAL, a saber: do GLOBAL para o LOCAL…

Desta forma, trata-se de estar em CONEXÃO com as NOVAS EXIGÊNCIAS neste momento de PANDEMIA, também, quando se fizer necessário o desenvolvimento de AÇÕES MERCADOLÓGICAS focadas na ADMINISTRAÇÃO e CIÊNCIAS ECONÒMICAS para o período PÓS-PANDEMIA…

A Região da “Nova” Alta Paulista ocupa um lugar de destaque no cenário estadual atualmente, desta forma, faz-se necessário estar sintonizado com este TEMPO NOVO TEMPO da pós-globalização organizacional em nível mundial…

É importante destacar que, a UNIFAI- Centro Universitário de Adamantina, oferece para a comunidade em nível REGIOCAL, ou seja, do Regional para o Local, cursos universitários de Graduação em ADMINISTRAÇÃO e CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Economia)…

Pode-se afirmar que, trata-se de uma conquista para a instituição disponibilizar tais habilitações nestas áreas do conhecimento, possibilitando aos profissionais diplomados pela instituição, uma abrangência diversificada de atuação no MERCADO em tempo de pós-globalização organizacional…

Ainda, desenvolvimento regional é um tema que merece respeito e consideração por parte daqueles que acreditam no potencial da região, assim, as propostas devem assimilar da melhor forma possível, características local e regional, fortalecendo o pensamento coletivo da comunidade por meio de ações concretas e seletivas…

Neste CENÁRIO mediado pela PANDEMIA, faça a sua escolha de acordo com o CONTEXTO no qual VOCÊ está inserido, portanto, VENHA PARA A UNIFAI fazer parte de um NOVO DESAFIO por meio dos Cursos de ADMINISTRAÇÃO ou CIÊNCIAS ECONÔMICAS em 2.022…

(*) Jornalista diplomado e professor dos cursos de ADMINISTRAÇÃO, DESIGN e PUBLICIDADE & PROPAGANDA da UNIFAI/Adamantina-SP