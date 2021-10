Acidente com ônibus deixa um morto e 40 feridos

Segundo as equipes de resgate, o ônibus transportava 41 trabalhadores e, além do funcionário que morreu, outro passageiro foi socorrido com ferimentos graves. Os outros tiveram apenas escoriações. Os feridos foram levados para Unidade de Pronto-atendimento de Lençóis Paulista.

O veículo ficou no acostamento e o local foi sinalizado, mas o trecho não precisou ser interditado. A perícia esteve no local nesta manhã. O motorista do veículo não foi encontrado.

“Nós fizemos o contato com os trabalhadores que estão na UPA e eles disseram que o motorista se evadiu do local do acidente, mas estamos aguardando para ver se ele se apresenta para entendermos melhor como o acidente aconteceu. Aqui é um local de rotatória, não tem placa de velocidade, mas por ser uma rotatória é de cerca de 40 km/h. A perícia vai analisar o tacógrafo para ver qual velocidade o ônibus estava”, afirma o capitão da PM, Élcio Torres.

A Bracell informou que o ônibus, de uma empresa em Tietê (SP), transportava funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços em um dos projetos dela.

A empresa informou ainda que funcionários auxiliaram no socorro das vítimas e que foram realizados 39 atendimentos, entre vítimas leves e moderadas, uma morte e uma pessoa que foi socorrida em estado grave.