Após lançamento do programa ‘Nossa Casa’, Prefeitura abrirá licitação para construção das 369 moradias

Estão sendo finalizados os últimos detalhes para a abertura do processo licitatório para a contratação de empresa especializada na construção das 369 unidades habitacionais previstas no conjunto ‘Naur Bellusci’.

Deste total, 130 casas serão de interesse social e menor preço de parcela de financiamento.

Adamantina já recebeu a aprovação da Secretaria Estadual de Habitação para vincular o novo empreendimento ao o Programa Nossa Casa, que configura a parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal por meio do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e da iniciativa privada para a execução das obras.

O convênio também foi firmado entre o Município e o Estado juntamente com a alienação do imóvel municipal, onde as unidades serão implantadas.

Os funcionários dos setores vinculados à futura licitação trabalharam na preparação de toda a documentação para a abertura do certame.

Na semana passada o prefeito Márcio Cardim participou, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, do lançamento do Programa Nossa Casa e aproveitou para conversar com os representantes do departamento técnico da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).