Vendaval provoca tempestade de poeira, sustos e estragos em Adamantina

Um vendaval na tarde desta sexta-feira (1) provocou uma tempestade de poeira, sustos e estragos em Adamantina e região. O temporal chegou à cidade por volta das 14h. Uma hora antes a ventania já fazia estragos em Presidente Prudente.

A mudança brusca no tempo nesta sexta-feira foi avisada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu um alerta de tempestade, com grau de severidade de “perigo potencial” para uma faixa que pega os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o que inclui cidades da Nova Alta Paulista.



Na região central de Adamantina foi constatada interrupção no fornecimento de energia elétrica. A concessionária Energisa Sul-Sudeste emitiu comunicado explicando as medidas de contenção, em meio às ocorrências na rede elétrica

No pátio da feira livre, onde há ocupação por trailers de lanches e ambulantes, um dispositivo tombou. Na obra de alargamento da Avenida Antônio Tiveron, que avança na antiga pista de bicicross, muita poeira foi levada pelos ventos em direção ao terminal rodoviário.

UniFAI cancela Mostra de Profissões

O temporal levou o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e cancelar a programação de hoje da Mostra de Profissões, evento anual que acontece no campus II da instituições. A decisão foi informada em comunicado. Veja:

“A Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), organizadora da 13ª Mostra de Profissões, comunica o cancelamento das atividades presenciais do evento que estavam marcadas para a noite desta sexta-feira, 1° de outubro, devido à falta de energia elétrica na região do Campus II e ao destelhamento causado pelo vendaval desta tarde em alguns blocos onde seria realizada parte das visitações”.

O fornecimento de água pela Sabesp também foi afetado. Apesar de todos os danos causados, nenhuma ocorrência envolvendo pessoa foi registrada.