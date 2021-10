Retirada de horários do ônibus Mariápolis/Adamantina causa transtornos e superlotação, segundo usuários

Trabalhadores mariapolenses que diariamente precisam ir para seus empregos no comércio e na indústria adamantinense procuraram o portal Adamantina Net para reclamarem a difícil situação que têm enfrentado no transporte intermunicipal, o que tem atingido também a população que depende do serviço.

De acordo com os relatos feitos à reportagem, desde o início da pandemia da Covid-19 em março de 2020, a Jandaia Transportes, concessionária contratada pela Prefeitura do Município para prestação do serviço, retirou dois essenciais horários de circulação do ônibus que faz o transporte entre Mariápolis e Adamantina: 7h20 e 18h10.

“A grande maioria das pessoas cumpre o expediente comercial, das 8h às 18h, então, essa atitude dificultou bastante a ida e a volta de quem trabalha neste horário. Ficou muito complicado.

Inclusive teve gente até que precisou sair do emprego porque não tinha mais o transporte”, contaram os trabalhadores.



A concessionária manteve apenas dois horários: 6h15 e 17h15. De terça e quinta-feira também tem ônibus que sai de Mariápolis para Adamantina às 12h e volta às 13h.

“No início a empresa alegou que a retirada era por causa da pandemia. Mas os trabalhadores já retornaram aos seus serviços e horários normalmente e não teve retorno do ônibus Sem contar que como tem somente dois horários agora o ônibus vai e volta com superlotação, pessoas próximas uma das outras, bastante gente em pé, mesmo a empresa sabendo a situação arriscada de pandemia que ainda estamos vivendo”, manifestaram os usuários.

Em busca de uma solução, os trabalhadores fizeram um abaixo-assinado com mais de 120 assinaturas e encaminharam para a Jandaia. Em apoio aos i=usuários, os vereadores Fernando Rombaldi Beserra e Cleber Juliano Oliveira ‘Bicudo’ elaboraram um ofício endereçado ao deputado Mauro Bragato, expondo e pedindo que interceda no caso. Ambos os documentos solicitam providências que resolvam a situação.

Os usuários afirmaram que a solução ideal seria a concessionária disponibilizasse novamente, como era antes, os horários das 7h20 e das 18h10, mantendo também às 6h15 e às 17h15, assim como das 12h.

“Já procuramos a Prefeitura, mas desde o começo do ano nada foi feito para nos ajudar nessa causa. E trata-se de uma reivindicação que atenderia toda a população mariapolense, não só a nós, trabalhadores.”, acrescentaram.

Em ligação telefônica feita por uma usuária do transporte, a empresa informou que a partir desta sexta-feira (1º de outubro) implantaria dois novos horários 16h40 e 18h05. Porém, o horário das 17h15 seria retirado temporariamente. A iniciativa seria um teste para tentar melhorar o atendimento aos usuários.

Durante toda a tarde desta sexta-feira (1º de outubro) a reportagem do Adamantina Net tentou contato com a Jandaia, em Presidente Prudente, mas o telefone estava indisponível.