Homem morre após parede desabar sobre seu corpo

Na tarde desta sexta-feira (1), um funcionário de uma empresa de concreto foi soterrado após a queda de uma parede na Rua Apiacá, no Reserva Tupã.

De acordo com as primeiras informações o operário estava realizando um procedimento na bomba de elevação de concreto do caminhão, quando, possivelmente pelos fortes ventos a parede caiu sobre o homem.

Ele ficou preso sob a parede e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Tupã, que utilizaram diversas ferramentas para conseguir retirar o homem dos escombros.

A vítima chegou a ser socorrida em estado gravíssimo para Santa Casa de Tupã, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A vítima é Fábio Alex Castro, e havia acabado de retornar das férias.