Secretaria de Esportes incentiva Escolinha de Basquete em Adamantina

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Selar) da Prefeitura de Adamantina vem criando vários mecanismos para incentivar diversas modalidades esportivas no município.

A partir do dia 5 de outubro na quadra “Flávio dos Santos Oliveira”, localizada em anexo ao Ginásio de Esportes Paulo Camargo, será realizado mais um projeto desta vez de basquete.

De acordo com Secretaria Municipal de Esportes e Lazer o projeto será realizado a partir das 18h30 prosseguindo até às 22h00.

As aulas serão ministradas pelo professor de Educação Físicas Clodoaldo Candido Taborga, funcionário da Selar com registro no CREF.

“A modalidade de basquete vem ganhando força e atraindo simpatizantes e adeptos”, ressalta o secretário de Esportes Ronaldo Pereira Dutra (Tuiuiu).