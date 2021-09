Sabesp apresenta novo sistema comercial para a cidade de Adamantina

O prefeito Márcio Cardim recebeu a visita de Rafael Minoru Conchon Ida, gerente de setor técnico, e Fabio de Assis Silva, gerente de divisão , ambos da Sabesp de Adamantina.

Na oportunidade, eles vieram apresentar o novo sistema comercial da Sabesp que objetiva melhorar o relacionamento com os clientes e facilitar o acesso aos serviços e atendimento.

“Fizemos essa visita ao prefeito para antecipar as mudanças que serão feitas no sistema, apontar os possíveis impactos e nos colocarmos à disposição para auxiliar em todo o processo de transição”, afirma o gerente de divisão de Adamantina, Fabio de Assis Silva.

Com essa atualização, os clientes serão identificados por meio do CNPJ ou CPF e isso facilitará tanto a mudança de titularidade como também o relacionamento comercial.

No entanto, a Sabesp solicita que todos os clientes atualizem o cadastro, por meio do site www.sabespfacil.sabesp.com.br, opção atualizar dados cadastrais ou, ainda, por meio do telefone 08000550195 que é a central de atendimento.

Com o novo sistema, o cliente terá acesso a segunda via da conta por e-mail, os parcelamentos serão facilitados e o cliente conseguirá promover a programação dos pagamentos.

Caso haja alguma divergência neste período de ajuste, a Companhia orienta que em casos de dúvidas os clientes poderão entrar em contato com os canais de atendimento.