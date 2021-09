Prefeitura de Adamantina assina escritura do imóvel para implantação do Museu e Arquivo Histórico

Na sexta-feira (01), às 14h no anfiteatro Fernando Paloni, será realizada uma cerimônia para assinatura da escritura do imóvel que foi doado pela Associação de Cultura e Recreação de Adamantina (ACREA) à Prefeitura de Adamantina para implantação do Museu e Arquivo Histórico de Adamantina.

O prédio, em desuso, está localizado na Alameda Ity Endo, 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros.

As tratativas começaram no início de janeiro com o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, e a vereadora e presidente da ACREA, Noriko Saito.

Antiga reivindicação da comunidade de Adamantina, principalmente dos pioneiros, um museu se faz necessário para a preservação da história do município. Na sede da Biblioteca Pública encontram-se inúmeros documentos, fotos, móveis, peças históricas, guardadas em caixas e sem acesso ao público.

A inauguração ainda não tem data definida, pois a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento está promovendo estudos para a reforma e adequação do prédio.