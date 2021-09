Fundo Social de Solidariedade de Adamantina abre inscrições para diversos cursos

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está com inscrições abertas para diversos cursos. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos.

As vagas são para: confeiteiro, manipulação de alimentos, assistente de recursos humanos, assistente financeiro, liderança e desenvolvimento de potencial humano e upcycle.

Os cursos de manipulação de alimentos e de assistente de recursos humanos começam no próximo dia 7 de outubro e as aulas acontecem de segunda a sexta-feira das 18h30 às 22h30 na Instituição Capaz. A carga horária é de 160 horas, aproximadamente dois meses.

Já o curso de Upcycle tem início no dia 8 de outubro e as aulas são de segunda, quarta e sexta-feira no Fundo Social de Solidariedade. A carga horária é de 72 horas. Para os demais, a previsão do início das aulas é 18 de outubro.

Serão abertas 16 vagas para cada curso e as inscrições devem ser feitas na sede da Instituição Capaz que funciona na Av. Santo Antônio, 776 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522-3899.