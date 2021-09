Vereadores anunciam melhorias na praça de esportes do Jardim Brasil com conquista de recurso de R$ 250 mil

Após visita aos gabinetes do deputado federal Alexandre Leite e do deputado estadual Milton Leite Filho, os vereadores Cid Santos de Ricardo Cangirão, ambos do DEM (Democratas), afirmaram por meio de suas redes sociais ter conquistado recurso para investimentos em melhorias na praça de esportes do Jardim Brasil.

O valor anunciado é de R$ 250 mil e será destinado à obras de revitalização no local.

O encontro com os parlamentares ocorreu na última sexta-feira (24), em São Paulo.

Para a liberação do recurso e concretização da conquista ao bairro, agora, os vereadores solicitam à Prefeitura de Adamantina para que através das secretarias competentes elabore o projeto e providencie toda a documentação necessária.